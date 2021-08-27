Elazığspor’da Erzurum kampı bitti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarının 3. etabını Erzurum’da gerçekleştiren Elazığspor’da kamp sona erdi.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi 3. etap kamp çalışmalarına 18 Ağustos'ta Erzurum’da başlayan Elazığspor’da, çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı. Transfer yasağını kaldıramadığı için altyapıdan takviye ettiği futbolcularla yeni sezona hazırlanan ve bu süreçte birçok futbolcusunu kaybeden bordobeyazlılar, 3. etap kampında güç depoladı ve iki hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında 24 Erzincanspor’a 10 yenilen Elazığspor, ikinci maçta ise BB Erzurumspor U19 takımını 50 mağlup etti.

İki gün izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular pazartesi günü itibariyle TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında evinde oynayacağı Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.