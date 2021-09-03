Elazığ’da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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Elazığ’ın Maden ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 23 ABC 647 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada evinin önünde oyun oynayan 9 yaşında Mustafa Ali Çağan'a çarptı. Kamyonetin altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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