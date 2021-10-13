Gençlik ve Değişim Derneği'nin projesi en iyi proje seçildi

Gençlik ve Değişim Derneği'nin Portekiz Ulusal Ajansı tarafından Erasmus + Programı kapsamında desteklenen "Göç mü Dünya Vatandaşlığı mı Projesi", Portekiz ve diğer farklı ülkelerde uygulanan yaklaşık 100 proje arasında en iyi proje seçildi.

Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, özellikle Avrupa'da mülteci ve yabancı düşmanlığının arttığı bir dönemde bölgede göç alan iller ile Portekiz'de iki aşamalı olarak projeyi gerçekleştirmek istemelerinin başlı başına çok anlamlı olduğunu söyledi. Bu yıl içerisinde Portekiz Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Portekiz ve diğer farklı ülkelerde uygulanan yaklaşık 100 proje arasında "Göç mü Dünya Vatandaşlığı mı Projesi"nin en iyi proje seçildiğini kaydeden Suvari, "Bu durum bizi çok mutlu etti. Pandemiden dolayı online ödül töreni gerçekleştirildi. Erasmus + Programı'nın gençlere sunduğu imkanlar çok değerli olmasına rağmen maalesef bazen amaç ve hedeflerine uygun yeterlilikte projeler hayata geçirilemeyebiliyor. Bu yüzden gençlik alanında tecrübeli bir dernek olarak Portekiz'deki değerli ortağımız AL Teatro ile birlikte iyi uygulamalar hayata geçirerek bu fonların amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması konusunda da uluslararası alanda artık tanınmaya başladık. Bizlerle aynı değerleri paylaşan kuruluşların bizlerle iletişime geçerek, birlikte çalışma taleplerini artık daha sık almaya başladık” dedi.

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