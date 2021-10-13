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Eurocup Women B Grubu ilk hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan ekibi Uni Györ’ü 7467 mağlup etti.

Eurocup Women B Grubu ilk hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan ekibi Uni Gyor’u konuk etti. Elazığ İl Özel İdare spor salonunda oynanan maçta baştan sona etkili bir performans sergileyen Elazığ ekibi, ilk periyodu 2823, ikinci periyodu 4037, üçüncü periyodu 5948 ve maçı 7467 kazandı. Elazığ İl Özel İdare’de Kolby Morgan ve Lindsey Pulliam kaydettikleri 19’ar sayıyla galibiyette başrol oynarken, Uni Gyor’de Aarion Mc Donald’ın 27 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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