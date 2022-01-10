Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı

Elazığlı iki kardeş, karda yakmak istedikleri mangalın yelpazesini unutunca yanlarında getirdikleri drone mangalı alevlendirdi. O anların görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Kayak yapmak için Elazığ'dan Bingöl Hesarek Kayak Merkezine giden Serhat ve Ferhat Yol isimli iki kardeş, kar üzerinde mangal yakmak istedi. Yakmak istedikleri mangalı alevlendirmek için kullanılan yelpazeyi unutan iki kardeş, görüntü almak için yanlarında getirdiği droneyi çalıştırarak pervanesinin rüzgarıyla mangalı alevlendirdi. O anları cep telefonu ile görüntüleyen iki kardeş, sosyal medyada paylaştı.
Paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.