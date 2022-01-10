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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı

İHA

Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı

Elazığlı iki kardeş, karda yakmak istedikleri mangalın yelpazesini unutunca yanlarında getirdikleri drone mangalı alevlendirdi. O anların görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Kayak yapmak için Elazığ'dan Bingöl Hesarek Kayak Merkezine giden Serhat ve Ferhat Yol isimli iki kardeş, kar üzerinde mangal yakmak istedi. Yakmak istedikleri mangalı alevlendirmek için kullanılan yelpazeyi unutan iki kardeş, görüntü almak için yanlarında getirdiği droneyi çalıştırarak pervanesinin rüzgarıyla mangalı alevlendirdi. O anları cep telefonu ile görüntüleyen iki kardeş, sosyal medyada paylaştı.
Paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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