Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi

İHA

Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ’da getirildi. Havalimanında karşılanan Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı.
Ukrayna’da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede 180 Ahıska Türkü, saat 20.10’da Elazığ’da getirildi. Ahıska Türkleri Elazığ Havalimanında Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve yetkililer tarafından karşılandı. Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılandı. Elazığ'a gelen Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı. Çoğu gözyaşına hakim olamazken, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmadı. Kız çocukları ise hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.

"Biz onların her zaman yanındayız"
Vali Ömer Toraman, "Ukrayna’da savaştan dolayı ateş hattında mahsur kalan soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek bugün itibari ile ilimize tahliyelerini gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk uçağımız indi. Sevkiyatlar imkanlarda dahilinde peyderpey devam edecek. Bu soydaşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zülüm görmüş bir topluluk. Bu defada böyle bir zorlukla karşılaştılar. Biz onların her zaman yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler misafir edeceğiz. Ortalık sakinleşince ve düzelinceye kadar kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz” dedi.

"Burada herkes güvende. Çünkü burası Türkiye"
Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Raşit Mıhrali, “Orada korku içerisindeydik. Üzerimizde bombalar yağıyordu. Televizyonda gördüğünüz gibi her şey gerçek. Çocuklar öldü. Bunlarda gerçek. Burada herkes güvende. Çünkü burası Türkiye” diye konuştu.

"Buraya her zaman gelmek istiyorduk"
Emeği geçen herkese teşekkür eden Sara Esker, “Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz. Vatan sağ olsun. Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlediğimiz çok seviniyoruz. Buraya her zaman gelmek istiyorduk. Onun sayesinde buralara geldik. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Türkiye’me kavuştum"
Gülbatu Nebiyoğlu ise, “Sanki anamdan yeni doğdum. Eğilebileydim bu yeri toprağı öperdim. Mekanıma kavuştum. Türkiye’me kavuştum. Burası benim vatanımdır. Kaç yıldır biz ortalıkta geziyorduk. Hiç biri vatan değil buradan başka. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Allah onun ömrünü uzun etsin. Buradaki herkese Allah uzun ömür versin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

18 ilde 12 milyon yavru sazan suyla buluştu
YEREL HABERLER 18 ilde 12 milyon yavru sazan suyla buluştu
Dalmış Beauty, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
YEREL HABERLER Dalmış Beauty, dudak dolgusunda dikkat edilmesi ...
Elazığ, yeşil bir yaz mevsimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Elazığ, yeşil bir yaz mevsimine hazırlanıyor
Başkan Şerifoğulları: “Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: “Bisiklet kullanımının ...
Keban’da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Keban’da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Elazığspor’da Mali Genel Kurul, 30 Mayıs’ta
YEREL HABERLER Elazığspor’da Mali Genel Kurul, 30 Mayıs’ta
Elazığ Gençlik Merkezi'ne tenis kortu
YEREL HABERLER Elazığ Gençlik Merkezi'ne tenis kortu
Özel öğrenciler Gakkobüs ile şehir turu attı
YEREL HABERLER Özel öğrenciler Gakkobüs ile şehir turu attı
Elazığ’da özel bireyler doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da özel bireyler doyasıya eğlendi
Elazığ’da 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi
Elazığ’da sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı ...
Elazığ’da son bir ayda 167 trafik kazasında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da son bir ayda 167 trafik kazasında 1 kişi ...
Fırat üniversitesi, lise öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Fırat üniversitesi, lise öğrencilerini ağırladı
Elazığ’da otogardaki silahlı kavgada 2 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da otogardaki silahlı kavgada 2 gözaltı
Serkan Çayır: “Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere taşıyacağız”
YEREL HABERLER Serkan Çayır: “Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere ...
Elazığ’da yeni yaşam alanında ki çalışmalar hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Elazığ’da yeni yaşam alanında ki çalışmalar hızla ...
Elazığ'da 'Limnolojik Etüt ve Avlanabilir Stok Tespiti' programı
YEREL HABERLER Elazığ'da 'Limnolojik Etüt ve Avlanabilir Stok ...
Analig hentbol grup müsabakaları Elazığ’da
YEREL HABERLER Analig hentbol grup müsabakaları Elazığ’da
Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü Elazığ’da
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü Elazığ’da
Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı
Polisi görünce sentetik hap yutan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Polisi görünce sentetik hap yutan şahıs tutuklandı
Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı
YEREL HABERLER Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 ...
Elazığ’da öğrencilerden şehit annesini duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Elazığ’da öğrencilerden şehit annesini duygulandıran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.