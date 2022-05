Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ’da getirildi. Havalimanında karşılanan Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı.

Ukrayna’da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede 180 Ahıska Türkü, saat 20.10’da Elazığ’da getirildi. Ahıska Türkleri Elazığ Havalimanında Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve yetkililer tarafından karşılandı. Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılandı. Elazığ'a gelen Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı. Çoğu gözyaşına hakim olamazken, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmadı. Kız çocukları ise hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.



"Biz onların her zaman yanındayız"

Vali Ömer Toraman, "Ukrayna’da savaştan dolayı ateş hattında mahsur kalan soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek bugün itibari ile ilimize tahliyelerini gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk uçağımız indi. Sevkiyatlar imkanlarda dahilinde peyderpey devam edecek. Bu soydaşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zülüm görmüş bir topluluk. Bu defada böyle bir zorlukla karşılaştılar. Biz onların her zaman yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler misafir edeceğiz. Ortalık sakinleşince ve düzelinceye kadar kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz” dedi.



"Burada herkes güvende. Çünkü burası Türkiye"

Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Raşit Mıhrali, “Orada korku içerisindeydik. Üzerimizde bombalar yağıyordu. Televizyonda gördüğünüz gibi her şey gerçek. Çocuklar öldü. Bunlarda gerçek. Burada herkes güvende. Çünkü burası Türkiye” diye konuştu.



"Buraya her zaman gelmek istiyorduk"

Emeği geçen herkese teşekkür eden Sara Esker, “Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz. Vatan sağ olsun. Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlediğimiz çok seviniyoruz. Buraya her zaman gelmek istiyorduk. Onun sayesinde buralara geldik. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



"Türkiye’me kavuştum"

Gülbatu Nebiyoğlu ise, “Sanki anamdan yeni doğdum. Eğilebileydim bu yeri toprağı öperdim. Mekanıma kavuştum. Türkiye’me kavuştum. Burası benim vatanımdır. Kaç yıldır biz ortalıkta geziyorduk. Hiç biri vatan değil buradan başka. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Allah onun ömrünü uzun etsin. Buradaki herkese Allah uzun ömür versin” dedi.

