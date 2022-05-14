Elazığ’da engelliler ve trafik haftası etkinlikleri

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde engelliler ve trafik haftaları çerçevesinde bir dizi etkinlik yapıldı.

7 13 Mayıs Trafik Haftası ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kovancılar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Elazığ Mavi Işık Otizm Derneği ve rehabilitasyon merkezi işbirliği ile bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. ‘ Yayalar İçin 5 Adımda Güvenlik’ temasıyla, yayalar ve sürücülerin bilgilendirilmesi için ekiplerinin kontrolünde yayalar ve araçlar durdurularak bilgilendirme metinleri ve broşürler dağıtıldı. Ardından polis ekipleri engelli çocukları ziyaret ederek bir araya geldi. Engelli çocuklar polisler ile keyifli dakikalar geçirdi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay: “ Bu gün iki önemli haftanın denk gelmesiyle müdürlüğümüze bağlı birimler, eğitim merkezi ve Mavi Işık Otizm Derneği ve çok kıymetli özel çocuklarımızla birlikte trafik güvenliğimizi sağlamak ve kontrol altında tutmak adına vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Ayrıca bu çalışmamız Engelliler Haftası içinde olmamız sebebiyle, özel çocuklarımızla hayata geçirildi. Engelli bireylerin toplumumuzun aynası olduğunu ve her birimize emanet olduklarını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Unutmayalım ki sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur” dedi.

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