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Elazığ’da yaban keçi sürüsü görüntülendi

İHA

Elazığ'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Elazığ’da yaban keçi sürüsü görüntülendi

Elazığ'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.
Elazığ’da koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde kırsal alanlarda ve dağlık bölgelerde görünmeye başladı. Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez sürü halinde görüldü. Yaban keçi sürüsü yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra gözden kayboldu.
Yaban keçisi sürüsü ise cep telefonu ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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