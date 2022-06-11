Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ'da yatılı Kur´an kursunu açtı



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da yapımı tamamlanan, 5 katlı ve 65 öğrenci kapasiteli yatılı Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'deki program sonrası Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapımı tamamlanan, yatılı olan, 5 katlı ve 65 öğrenci kapasiteli Kur´an kursunun açılışı için kente geldi. Ali Erbaş´a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Müftüsü Selami Aydın ve çok sayıda kişi eşlik etti. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ali Erbaş, en hayırlı açılışlardan birini yaptıklarını söyleyerek, "Açılışını yaptığımız binanın üzerinde sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir hadis-i şerif meali yazıyor. Böyle bir faaliyetin içinde yapılacağı yerin açılışını yapmak da en hayırlı açılışlardan biri sayılır. Bunun gibi ülkemizde yaptığımız 2 bin kadar Kur'an kursu ki sayı 2 bini geçti. Orada sevgili peygamber efendimizin tavsiyesine ve emanetine sahip çıkacak gençleri yetiştiriyoruz. Sayıları binlerce, sadece hafızlık icazetnamesini başarıyla eline alanların sayısı 200 bine yaklaştı. Sadece Türkiye'de değil Türkiye dışında da yüzün üzerinde ülkede 2 bin 500 kadar hocamızla hakkı ve hakikati sınırlarımızın ötelerine de taşımakla uğraşıyoruz, bu gayretin içindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından kursun yapımında emeği geçenlere hediyeler verildi. Dua edildikten sonra kesilen kurdele ile açılış gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Ali Erbaş, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua edip, anı defterini imzaladı. Erbaş, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-11 10:44:15



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