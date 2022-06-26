Elazığ İl Özel İdarespor elendi

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçlarına Bingöl’de çıkan Elazığ İl Özel İdarespor, grup final maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 10 yenildi ve elendi.

U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçlarının bir ayağına da Bingöl ev sahipliği yaptı. Bingöl Grubu’nda mücadele eden Elazığ ekibi İl Özel İdarespor, saat 15.30'da Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a 10 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.