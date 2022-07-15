Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan kalıcı doğal kaş önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, son dönemlerde birçok kişinin favorisi haline gelen kalıcı doğal kaşın, uzmanı tarafından yapılması gerektiğini belirterek aksi durumda kişinin yüzündeki doğallığı kaybedebileceğini söyledi.

Kalıcı doğal kaşın birçok kadın tarafından yaptırılmak istendiğini belirten uzman estetisyen Dalmış, bu işlemi hangi güzellik merkezinde yaptıracaklarının son derece önemli olduğunu ifade etti. Uzman estetisyen Dalmış, "Bu işin kesinlikle uzmanı tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde hem istediğiniz sonucu alamazsınız hem de yüzünüzün doğallığına elveda demiş olursunuz. Kalıcı kaş makyajı sırasında kıl tekniği kullanılmaktadır. Bu teknik ile kaş istenildiği gibi şekillendirilmektedir. Kalıcı kaş yaptırmak isteyenlerin aklında bu operasyon sırasında herhangi bir acının hissedilip hissedilmeyeceği noktasında soru işaretleri bulunmaktadır. Ancak, kıl tekniği ile yüzün hatlarına uyan ve kişinin doğal görünümünü bozmayan işlemler sonucunda kaşlar şekillendirilmektedir. Bir başka deyişle, tamamen doğal kıl efektleri verilerek yapılan bir uygulamadır. Bu noktada, uygulama sırasında uyuşturucu kremlerin kullanılmasından dolayı herhangi bir acının duyulması mümkün olsa bile bu acının çok az olacağını söylemeliyiz. Kalıcı kaş işlemleri sırasında hangi yöntemlerin uygulanacağı tamamen farklılık göstermektedir. Bu noktada, kaşın doğal gözükmesi adına en uygun yöntemin tercih edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun için de işin uzmanına başvurulmalıdır. Kaliteli ve yüzde 100 sonuç veren bir yöntem tercih edildiği takdirde kalıcı kaş fiyatlarının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kişinin tercihi kaş laminasyonu olmaktadır. Kaşların altı ila sekiz hafta arasında yukarı doğru taranmış gibi gözükmesi, bir başka deyişle kaşların düşük gözükmemesi adına yapılan bir işlemdir. Kaş laminasyonu sırasında ilk olarak kaşlar özel bir şampuan kullanılarak yıkanmaktadır. Bu sayede, makyaj kalıntılarından temizlenmektedir. Ardından, özel yapıştırıcılar sayesinde kaşların yukarı doğru hafif kalkık olarak gözükmesi sağlanmaktadır. Son olarak, bu yapıştırıcıların en çok sekiz hafta etkili olduğunu söylemeliyiz" dedi.

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