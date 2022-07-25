Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de 1 kişinin tarlada Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kenevir tarlasını suladığı sırada suçüstü yakaladı. Baskında 50 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-07-25 11:03:59



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