Elazığ’da KPSS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Eskici, “Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah herkesin emeklerinin karşılığını verir. Hayırlısı biz de çalıştık. İnşallah biz de emeklerimizin karşılığını alırız” dedi.

KPSS’ye gireceğini aktaran Serhat Yılmaz ise, "Daha önce tecrübe ettiğim için çok bir heyecanım yok. Çalıştım, hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

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