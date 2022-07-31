Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan karbon peeling önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, karbon peeling uygulamasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Karbon peelingin akne ve diğer cilt problemlerini tedavi etmenin en etkili yollarından biri olduğunu belirten Dalmış, bu işlemin tamamlanmasının sadece birkaç dakika süren basit ve ağrısız bir işlem olduğunu söyledi. Dalmış, ‘’Karbon peeling, cildinizi yenilemek ve siyah nokta ve komedonlar dahil tüm kirlerden kurtulmak için yenilikçi bir yöntemdir. Karbon peeling işleminin diğer cilt gençleştirme yöntemlerine göre birçok avantajı vardır. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için güvenlidir ve anestezi gerektirmez. Karbon peeling tedavisi, daha sonra herhangi bir kesinti veya iyileşme süresi gerekmeden anında sonuç verir. Karbon peeling, ince çizgilerden ve kırışıklıklardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek yeni nesil bir güzellik trendidir. Karbon içerir ve cilt gençleştirme için etkili bir tedavi olarak çalıştığı kanıtlanmıştır. Karbon peelinglerin cildin dış tabakasını pul pul dökerek yeni cilt hücrelerinin büyümesine izin verdiği bilinmektedir. Bu, cildinize sadece birkaç hafta içinde daha genç bir görünüm kazandıracaktır. Karbon peeling, ölü hücreleri cildinizin yüzeyinden çıkarmak için asit solüsyonunda karbon parçacıkları kullanan bir kimyasal peeling türüdür. Karbon parçacıkları gözeneklerinizin derinliklerine nüfuz eder ve ölü deri hücrelerinin katmanlarını parçalarken, asit solüsyonu gözeneklerinizdeki bakterileri öldürür ve kolayca çıkarılabilmesi için küçülmelerine neden olmaktadır. Karbon peeling, cildin yüzey tabakasında atomik düzeyde mikroskobik hasara neden olarak etkisini gösterir. Karbonlar derimize derinlemesine nüfuz eder ve burada yüksek sıcaklıklarda oksijeni serbest bırakır ve bu da cildin yüzeyinde yara izine neden olur. Böylece eski ölü hücreler, pul pul dökülecektir. Bu da ciltte yenileşmeyi mümkün kılar. Karbon peeling uygulaması mutlaka profesyoneller tarafından yapılmalı’’ dedi.

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