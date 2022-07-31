Bölgeye dev yatırım

Elazığ’da bölge ziyaretleri yapan Alptekin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Karaağaç, “Tesislerimizi modernizasyonu maksimize ederek ve kapasitemizi arttırarak bölgemizin hem bugününü hem de yarınlarını kapsayacak biçimde, su ihtiyacını karşılamak adına çalışma ve yatırımlarımıza bütün gayretimizle devam ediyoruz” dedi.

Alptekin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Karaağaç, Sersu ile ilgili çeşitli bölge ziyaretleri yaptı. Bölge ziyaretleri esnasında yapılan toplantılara katılan Karaağaç, kapasitelerini yüzde 100 arttıracak şekilde dünyanın en modern, en yeni makinelerini satın aldıklarını ve bu amaçla bütün tesisleri en modern şekilde yapılandırdıklarını söyledi. İklim değişikliğinde yaşanan gelişmelerin bu şekilde devam etmesi halinde, bütün dünyada yüzde 40 oranında bir küresel su açığına maruz kalınacağını vurgulayan Alptekin Karaağaç, “Bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Malum hayat su ile devam etmektedir, suyun kullanım alanları bütün hayatımızı etkilemektedir. Tesislerimizi modernizasyonu maksimize ederek ve kapasitemizi arttırarak bölgemizin hem bugününü hem de yarınlarını kapsayacak biçimde, su ihtiyacını karşılamak adına çalışma ve yatırımlarımıza bütün gayretimizle devam ediyoruz. Sersu, 2021 yılından itibaren su satışı alanındaki faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve üretim kapasitesinin artırılması için yeni yatırımlara ağırlık vermiştir. Bu çerçevede tüketicilerimize arz edilecek suyun kalite kontrolünün sağlanması adına fabrikamızdaki laboratuvarlar yenilerek yeni cihaz yatırımları yapılmıştır” diye konuştu.

Kapasitelerini yüzde 100 arttıracak şekilde dünyanın en modern, en yeni makinelerini satın aldıklarını aktaran Karaağaç, “Bu amaçla bütün tesislerimizi en modern şekilde yapılandırdık. Sersu, güçlü dağıtım ağı, kaliteli servis anlayışı, sağlık ve hijyene verdiği önem sayesinde kısa sürede ambalajlı su sektörünün önde gelen markalarından biri olmayı başarmıştır. Çok yakında çok iddialı bir bütün tesis hizmet verebilecek olmanın heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum. Karaağaç ailesi olarak sunduğumuz her bir ürünümüzü en taze şekilde nihai tüketiciye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bir ürünün üzerindeki Sersu markası, onun güvenle tüketebileceğinin ve ürünlerimizin nihai tüketiciye ulaştırılana kadar ilgili tüm yasal mevzu atlara uyulduğunun teminatıdır” şeklinde konuştu.

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