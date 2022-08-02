Kovancılar 5. Kültür Şenliği renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen 5. Kültür Şenliği, renkli görüntüler oluşturdu.

Kovancılar ilçesinde Kültür Şenliği’nin 5’incisi düzenlendi. Yerel ve ulusal sanatçıların sahne aldığı şenliği yüzlerce vatandaş katıldı. İki gün boyunca devam eden şenlikte katılımcılara Kultik Kavunu ve Karaçor Biber Dolması ikram edildi. Etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu “2020 depremi ile başladık, hep beraber çok çalıştık. Hüzünlü günlerimiz oldu. Artık veda zamanım yaklaşırken tüm hemşerilerime festival ile veda etmek istedim. Artık bende bir Kovancılarlıyım, kültürümüzün tanıtılmasında büyük öneme sahip festivalimiz ilçemiz için hayırlara vesile olsun” dedi.

Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un selamlama konuşmasının ardından Kaymakamı Karaloğlu’na Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.