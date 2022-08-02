Elazığspor’da 2. etap kampı başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığspor’da 2. etap kamp çalışmaları bugün gerçekleştirilecek olan tek antrenmanla başlayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 1. etap kamp çalışmalarını 1531 Temmuz tarihleri arası kendi tesislerinde yapan Elazığspor’da, 2. etap kamp çalışmalarına yarın Erzurum’da başlanacak. 1. etap kampı sonrası 2 günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, yarın Erzurum’da konaklayacağı otelde toplanarak akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

14 Ağustos’a kadar ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek olan bordobeyazlılar, daha sonra Elazığ’a dönerek, ligin ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.