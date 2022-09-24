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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 80 gümüş sikke ele geçirildi

DHA

Elazığ'da 80 gümüş sikke ele geçirildi


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 80 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli takibe alındı. Hankendi bölgesinde şüphelinin aracı durdurularak arama yapıldı. Aramalarda, 80 gümüş sikke ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen sikkeler Müze Müdürlüğü´ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-09-24 13:37:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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