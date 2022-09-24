Elazığ'da 80 gümüş sikke ele geçirildi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 80 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli takibe alındı. Hankendi bölgesinde şüphelinin aracı durdurularak arama yapıldı. Aramalarda, 80 gümüş sikke ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen sikkeler Müze Müdürlüğü´ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-09-24 13:37:58
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