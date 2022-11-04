Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu Kemal Dayanç'ı (65), şoför hastaneye yetiştirdi. O anları yolculardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yurtbaşı beldesinden şehir merkezine gitmek için belediye otobüsüne binen Kemal Dayanç, bir süre sonra rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dayanç´a ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. Bu sırada şoför Volkan Durmuşoğlu da güzergahını değiştirerek, hastaneye doğru yola çıktı. O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydederken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi´nde tedaviye alınan Dayanç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-11-04 16:41:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.