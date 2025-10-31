Habertürk
        Eldor Shomurodov, Süper Lig'de gol krallığında zirveye ortak oldu - Rams Başakşehir Haberleri

        Eldor Shomurodov, Süper Lig'de gol krallığında zirveye ortak oldu

        Başakşehirli Eldor Shomurodov, Kocaelispor karşısında 90+1. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı. Özbek oyuncu böylece gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu sayıları eşitledi.

        Giriş: 31.10.2025 - 23:46 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:46
        Shomurodov gol krallığında zirveye ortak oldu!
        Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov penaltıdan kaydederken, Süper Lig'de 7 gole ulaştı.

        Özbek futbolcu, attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitledi.

        30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.

