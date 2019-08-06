Elektrikli scooterlar, günümüzün en yaygın mobilite çözümlerinden biri olmaya devam ediyor. Uber, Bird, Spin, Lime, Circ, Tier, Dott, Voi ve Türkiye'den Martı gibi ortaya çıkan elektrikli scooter girişimlerinin yanı sıra, otomotiv üreticileri de bu alana kayıtsız kalmıyor.

Bu markalar arasına son olarak Alman otomobil üreticisi Audi de eklendi.

Elektrikli otomobillerine verdiği e-tron ismi ile tanıtılan elektrikli scooter, kullanım biçimiyle benzerlerinden ayrılıyor.

Öyle ki, e-tron scooterın kullanıcısı skateboard yapar gibi yol almak durumunda. Markadan yapılan açıklamada, tek elle kullanılan aracın 'dalgalara karşı surf yapar gibi' ilerlediği kaydedildi.

2020'DE SATIŞA ÇIKACAK

Öte yandan, benzerlerinin aksine tek elle kullanım, kullanıcının boşta kalan eli ile yayalara ve araçlara sinyal verebileceği anlamına geliyor.

Bu özellik ise elektrikli sccoterların en büyük sorunlarından biri olan güvenlik konusunda atılan bir adım olarak dikkat çekiyor.

Aracın kolu, scooterın hem gaz hem de fren fonksiyonunu görüyor. Aynı zamanda bataryada bu kolun içinde bulunuyor.

Saatte 20 kilometre hız yapabilen e-tron scooter, 20 kilometreye kadar menzil sunuyor. Almanya'daki satış fiyatının 2 bin euro seviyesinde olması beklenen e-tron, 2020'de satışa çıkacak.

DİĞER MARKALAR DA ÜRETİYOR

Elektrikli scooter üreten tek otomobil markası Audi değil. Alman markanın rakibi BMW'de Haziran ayında bu alana girdiğini açıklamıştı.

BMW'nin 'e-scooter'ı, 12 kilometrelik bir menzile sahip ve saatte 20 kilometre hıza çıkabiliyor.

9 kilogram ağırlığındaki elektrikli scooterda, 150 watt kapasiteli elektrik motoru bulunuyor. Lityum-iyon batarya 2 saat içinde şarj oluyor. BMW'nin elektrikli scooterının 900 dolara satılması bekleniyor.

ABD'Lİ ÜRETİCİ PAYLAŞIM İŞİNE GİRDİ

ABD'li otomobil devi Ford ise, BMW ve Audi'den farklı olarak, elektrikli scooterı kendi üretmek yerine elektrikli scooter girişimi olan Spin'i satın alarak bu alana giriş yaptı.

100 milyon dolara gerçekleşen satın alma ile, Ford elektrikli scooter paylaşım işine adım atmış oldu. BMW ve Audi ise şimdilik bireysel kullanıma odaklanmış durumda. Her iki marka da şu aşamada scooter paylaşım işine mesafeli duruyor.

Öte yandan Seat, Hyundai, Volkswagen, General Motors gibi otomotiv üreticileri de elektrikli scooter konseptlerini ardı ardına tanıtan markalar arasında bulunuyor.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 20 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE

2018'de 21.1 milyar dolar olarak ölçülen elektrikli scooter pazarının, 2025 yılına kadar yüzde 80 büyüyerek 38.6 milyar dolara çıkması bekleniyor.



Geçen yıl 44 milyondan fazla elektrikli scooter satışı gerçekleşirken, bu yıl sayının 46.8 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Pazarın büyüklüğü üreticileri cezbederken, küresel elektrikli scooter savaşının henüz Türkiye'ye sıçramadığını belirtelim. Fakat, geçtiğimiz hafta Habertürk'ün duyurduğu üzere global bir firmanın Türkiye'de faaliyete geçmek için başvuru yaptığının ortaya çıkması, yakın bir zaman içinde mevcut tabloyu değiştirebilir.