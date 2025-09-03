Elektrikli valizle trafikte seyreden kişinin görüntüleri kamerada
Ankara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında bir vatandaş, elektrikli skuter valiziyle trafikte yol aldı. O anlar, çevredeki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayda geçti
Görüntülerde, kişinin can güvenliğini riske atarak elektrikli skuter valiziyle sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.