        Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor | Sağlık Haberleri

        Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor

        Elektronik sigaranın gençler için sinsi bir tehlike olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Güzel, "13-17 yaş grubunda kullanıcıların yüzde 70'i daha önce hiç sigara içmemiş çocuklardan oluşuyor. Yani elektronik sigara, bağımlılığa giden yolun başlangıcı haline geliyor" dedi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:08
        Dikkat! Nikotin tuzları tehlikeyi katlıyor
        Çocuklar için elektronik sigara tehlikesine dikkat çeken Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, tatlandırıcılarla cazip hale getirilen bu ürünlerin kullanımındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi. Bu cihazların, çocuklarımızın geleceği için ciddi bir tehdit olduğunun altını çizen Prof. Güzel, "Bu ürünlerin kokusuz oluşu, ateş gerektirmemesi ve kolayca saklanabilmesi kullanım oranlarını artırıyor. İçerisine eklenen tatlandırıcılar ve aromalar ise çocukluk çağında cazibeyi daha da artırıyor" dedi.

        İLK DENEME ELEKTRONİK

        Avrupa ve Amerika'da yapılan araştırmalara değinen Prof. Dr. Güzel, çarpıcı bir veriyi paylaşarak, "13-17 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 70'i daha önce hiç sigara içmemiş çocuklardan oluşuyor. Yani bu çocuklar ilk kez elektronik sigara kullanarak bağımlılık sürecine giriyor. Türkiye'de de tüketimin giderek arttığını ve benzer bir tehlikenin kapıda olduğunu söylemek mümkün" dedi.

        NİKOTİN TUZLARI TEHLİKEYİ KATLIYOR

        Son dönemde piyasaya çıkan yeni nesil elektronik sigaraların daha büyük riskler taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, "Bu ürünlerde kullanılan nikotin tuzları, kana daha fazla nikotin geçmesine neden oluyor. Bu da beyindeki bağımlılık merkezlerini daha güçlü uyararak bağımlılığı hızla artırıyor. Ayrıca nikotin, sadece sigaraya değil diğer bağımlılıklara da kapı aralayabiliyor" diye konuştu.

        AKCİĞER VE KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Elektronik sigaranın kısa sürede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Güzel, "2019-2020 yılları arasında ABD'de elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı nedeniyle 2 bin 800 vaka kaydedildi. Bu çok hızlı gelişen, ciddi bir tablo. Ayrıca yüksek nikotin miktarları çarpıntıya yol açarak kalbin dinlenme sırasında beslenmesini engelliyor ve kalp krizi riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

        KANSER RİSKİ KAPIDA

        Elektronik sigaraların yüksek ısılara ulaşarak kansere yol açabilecek aldehit gibi zararlı kimyasallar ürettiğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, "Normal tütünden daha fazla kanserojen madde açığa çıkıyor. Henüz uzun dönem etkilerini bilmiyoruz ancak ilerleyen yıllarda akciğer kanseri vakalarında artış görebiliriz" diye uyardı. Elektronik sigaranın yalnızca basit bir alışkanlık değil, ciddi bir bağımlılık ve sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güzel, "Gençlerimizi bu ürünlerden mutlaka uzak tutmalıyız. Çocukların ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

