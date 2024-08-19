Elektronik vergi denetimi nedir? Bakan Şimşek açıkladı

ELEKTRONİK VERGİ DENETİMİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını bildirerek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulunun (VDK) dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yeni teknolojik sistemlerle Bakanlığı bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edecek adımlar attıklarına işaret eden Şimşek, dijital dönüşüm çalışmalarının kayıt dışıyla mücadelede Bakanlığın elini güçlendireceğini söyledi.

Şimşek, vergide adalet, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde mükelleflerin vergi sistemine gönüllü uyumunu gözeten düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

"CİDDİ BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFLENİYOR"

Denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını aktaran Şimşek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zeka entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor." diye konuştu.

Şimşek, kullanılacak sistemlerin yurt içinden tedariki ve kurum içi yazılımlarla milli ekonomiyi desteklediklerine de dikkati çekerek, "Yerli yazılım ve tüm verilerin Bakanlık sunucularında tutulması yoluyla yabancı bir firmanın bulutunda verilerin tutulması ve yurt dışı menşeli telekonferans uygulamalarının kullanılması gibi vergi mahremiyeti yönünden sorunlar yaratacak uygulamalardan kaçınılıyor." ifadesini kullandı.

Defter ve belgelerin elektronik ortamda müfettişlere ibraz edilebildiğini ancak her koşulda incelemelerin tamamlanabilmesi için müfettiş ve mükelleflerin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Şimşek, mükelleflere ulaşılamayan durumlarda dahi kağıt ortamında tutanağın alınması zorunluluğunun sonra ermediğini söyledi.

Şimşek, yeni adımla vergi inceleme tutanağı gibi kağıt ortamında düzenlenen tutanakların tamamının e-imza kullanılarak elektronik ortama alınacağını bildirerek, kağıt, toner ve yazıcı kullanımından kaynaklı giderlerin sıfıra indirilmesiyle yüzde yüz dijital bir denetim birimi oluşturulduğunu anlattı.