Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başladı. Kadınlar haftasında dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıyı belirledi. Dokunulmazlığı kazanan takım ise geceyi kayıpsız tamamladı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 28 Ocak Çarşamba Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'ın yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İki takımın kıyasıya bir mücadeleye gireceği gecede, zorlu parkur ve ada koşulları yarışmacıların sınırını zorladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ocak Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı ilk eleme adayı Seren Ay oldu.