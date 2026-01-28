Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'ın yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İki takımın kıyasıya bir mücadeleye gireceği gecede, zorlu parkur ve ada koşulları yarışmacıların sınırını zorladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ocak Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...