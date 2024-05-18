Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Merve eleme potasına giden ilk isim oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...