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        Haberler Kısayol ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın ikinci eleme adayını belirledi. İşte 18 Mayıs Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:20
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Merve eleme potasına giden ilk isim oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        18 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Özgür oldu.

        4

        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve oldu.

        5

        SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

        Kırmızı Takım

        Atakan - Kaptan

        Hilmicem

        Nefise

        Yunus Emre

        Merve

        Nagihan

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        Mavi Takım

        Seda - Kaptan

        Ogeday

        Damla

        Batuhan

        Özgür

        7

        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        Survivor'da adaya veda eden son isim Aleyna oldu.

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