Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın ikinci eleme adayını belirledi. İşte 18 Mayıs Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Merve eleme potasına giden ilk isim oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
18 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Özgür oldu.
SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
Kırmızı Takım
Atakan - Kaptan
Hilmicem
Nefise
Yunus Emre
Merve
Nagihan
Mavi Takım
Seda - Kaptan
Ogeday
Damla
Batuhan
Özgür