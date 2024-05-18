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        Haberler Kısayol 19 Mayıs 2024 ücretsiz konserleri: 19 Mayıs ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak?

        19 Mayıs ücretsiz konserleri: 19 Mayıs ücretsiz konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir tarafından büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamında hazırlıklar sürerken, 19 Mayıs ücretsiz konserler gündemi meşgul etmeye başladı. Belediyeler tarafından organize edilen 19 Mayıs'a özel konserlerin ne zaman, nerede yapılacağı ve hangi sanatçıların çıkacağı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 19 Mayıs 2024 ücretsiz konserler takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:46
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        19 Mayıs için geri sayım sürerken belediyeler tarafından organize edilecek ücretsiz konserler gündemi meşgul etmeye başladı. Yurdun dört bir tarafından çeşitli etkinlik ve törenle kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında farklı şehirlerde gün boyu sürecek konserler organize edilecek. Peki, "19 Mayıs ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta hangi sanatçılar çıkacak?" İşte 19 Mayıs ücretsiz konserler...

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        19 MAYIS ETKİNLİKLERİ NELER?

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek atölyeler, konserler ve etkinliklerle kutlanacak.

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        İBB’nin 19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında bulunan Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. 17-18-19 Mayıs’ta düzenlenecek konserler, etkinlikler ve atölyelerle yapılacak kutlamalar saat 13.30’da başlayacak.

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        İBB’nin 19 Mayıs 2024 kutlamalarında 17 Mayıs günü; Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay sahne alacak.

        18 Mayıs günü yapılacak konserlerde; Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın izleyicilere bayram coşkusu yaşatmak için performans sergileyecek.

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        19 Mayıs günü yapılacak son konser etkinliğinde ise; Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere gibi isimler sahnede olacak.

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