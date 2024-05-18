19 Mayıs için geri sayım sürerken belediyeler tarafından organize edilecek ücretsiz konserler gündemi meşgul etmeye başladı. Yurdun dört bir tarafından çeşitli etkinlik ve törenle kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında farklı şehirlerde gün boyu sürecek konserler organize edilecek. Peki, "19 Mayıs ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta hangi sanatçılar çıkacak?" İşte 19 Mayıs ücretsiz konserler...