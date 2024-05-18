Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Kırımlı filminin konusu nedir? Kırımlı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Kırımlı filminin konusu nedir? Kırımlı filmi oyuncuları kimler?

        Kırımlı filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyunucu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Kırımlı filmi 2014 yılında vizyona girmiştir. Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye aktarılan filmin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturmaktadır. İşte Kırımlı filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kırımlı filmi 18 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alan film Nil Güleç Ünsal, Atilla Ünsal tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Kırımlı filminin konusu nedir? Kırımlı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        KIRIMLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kırımlı, Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film. Kırımlı, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor .

        Film, Sovyet yönetimi ve II. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Türklerin kaderini anlatıyor. 1920'lerde bir Sovyet okulunda Kiril alfabesini öğrenmeye zorlanan Sadık Turan filmin başkahramanıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'ya alınan Sadık, Almanlar tarafından esir alındı. Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.

        3

        KIRIMLI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Murat Yıldırım: Sadık Turan

        Selma Ergeç: Maria Koseckhi

        Ali Barkın: Halil

        Baki Davrak: Bauer

        Bülent Alkış: Mustafa

        Joshy Peters: Schultz

        Suavi Eren: Gestapo

        Gülçin Santırcıoğlu: Anette

        Burç Kümbetlioğlu: Kılıçbay

        Emre Şen

        Servet Bulut Bostan

        19 Mayıs ücretsiz konserleri
        19 Mayıs ücretsiz konserleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!