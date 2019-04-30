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Eleq ipucu 30 Nisan sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Ninja Kaplumbağalar'ın ustası mutant farenin adı nedir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 30 Nisan ipucu sorusu ve cevabı...
ELEQ İPUCU SORUSU 30 NİSAN
Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da
Ödül ise; 20.000 TL
ELEQ İPUCU SORUSU 30 NİSAN CEVABI: SPLİNTER USTA
Ninja Kaplumbağalar, fantastik çizgi seri, dövüş sanatlarına hakim 4 tane mutant kaplumbağa ve ustaları mutant fare "Usta Splinter" ile birlikte kötülerin karşısında verdikleri savaşı konu edinir. Bu sırada iyi bir ninja olabilmenin eğitimini sürdürmektedirler.
Kevin Eastman ve Peter Laird, Kaplumbağaların yaratıcıları olarak, 1984 yılında ilk siyah-beyaz Ninja Kaplumbağalar çizgi romanını 1,200$ ' a yayınladılar. Onlar sayesinde kaplumbağalar yer altından çıkarak dünya çapında bir hit haline geldi
Orijinal Amerikan seri 1984'te Mirage Stüdyoları'ndan çıkmıştır. Kevin Eastman arkadaşı Peter Laird ile yaptığı beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan eser uzaylı düşmanlardan şehirdeki serserilere kadar birçok kötü karakteri içerir.Bu kötü karakterler arasından en ünlüleri Shredder ve onun ortağı ve aynı zamanda ona emir verebilen Beyin'dir. Hikâye kahramanlarından bir diğeride Kanal Muhabiri April Oneill'dır. Kahramanlarımız Rafael, Donatello, Leonardo, Michelangelo pizzaya düşkündürler.
Daha sonraları Teenage Mutant Ninja Turtles (1990),Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991) ve Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993) 3 filmi çevrilmiştir. Daha sonraları konu 3 boyutlu animasyon teknikleriyle yeniden işlenmiş ve çekilmiştir.
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