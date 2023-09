Eleştirmenlere göre 21. Yüzyıl'ın en iyi korku filmleri

Kara Büyü (2009) (Drag Me to Hell) Yönetmen Sam Raimi’nin senaryosunu 2000’li yılların başlarında abisi Ivan ile birlikte yazdığı ama araya giren ‘Örümcek-Adam’ üçlemesi nedeniyle hayata geçirmekte geciktiği film, prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapar. Saturn Ödülleri’nde En İyi Korku Filmi seçilen ‘Kara Büyü’, 90.8 milyon dolarlık hasılatıyla yapımcılarını da mutlu eder. Sam Raimi’nin çizgi roman estetiğiyle çektiği ve yer yer ucuz B filmlerini akla getiren ‘Kara Büyü’, temelde ahlaki bir hikâye anlatır: Los Angeles’ta çalışan genç ve hırslı bankacı Christine (Alison Lohman), yöneticisinin gözüne girmek için yardıma ihtiyacı olan Mrs. Ganush adlı yaşlı kadın müşterisine merhamet göstermez ve borcun vadesini uzatmaz. Kadın ise beklemediği kadar sert bir tepki göstererek onu lanetler; 3 gün içinde cehenneme gideceğini söyler… O noktadan sonra Christine’in hayatı çılgın bir kâbusa döner…

Karabasan (2014)

(The Babadook)



Oğlunu tek başına büyüten bir annenin Babadook adlı canavarla mücadelesi... Babadook, ziyaretlerinin sayısını ve süresini giderek artırıyor, geceleri ortaya çıkıyor, bir türlü evden kovulamıyor. Babadook anne ile oğlun ortak korkularının bir yansıması gibi. Hatta filmi Babadook hiç yokmuş gibi değerlendirmek, her şeyi Amelia'nın hayalleri olarak görmek de mümkün. Yönetmen Jennifer Kent, bir süre sonra gerçeklik, rüya ve hayaller arasındaki geçişleri belirsizleştiriyor. Amelia hayatı üzerindeki kontrolünü kaybettikçe ve oğluyla kendini dış dünyadan izole ettikçe Babadook da güçlenip eve yerleşiyor. Babadook'un bir sahnede “inkâr beni güçlendirir” demesi boşuna değil. Final itibarıyla Jennifer Kent, “korkularımıza karşı ya sinip yorganın altına saklanacağız ya da yüzleşip onları kontrol edeceğiz” demeye getiriyor. Jennifer Kent, her an her köşeden bir şey çıkacakmış izlenimi veren yarı karanlık geniş ekran kadrajlarla, gölgelerin dahi rahatsız edici olduğu huzursuz bir ev atmosferi kuruyor.