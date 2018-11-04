Elfsborg - Brommapojkarna maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan maçında Elfsborg ile Brommapojkarna, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Elfsborg 30 puanla 11. sırada, Brommapojkarna 20 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Elfsborg, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Brommapojkarna, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'da 804 kodlu maçı oynayanlar; Elfsborg galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Brommapojkarna galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Elfsborg son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 1-2 yenildi.

Brommapojkarna ise Elfsborg maçında 1-2 kazandı.

Elfsborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Elfsborg, kendi sahasında 10 gol attı, 14 gol yedi.

Brommapojkarna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Brommapojkarna, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 39 kez topu kendi kalesinde gördü.

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