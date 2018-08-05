Elfsborg - Östersunds FK sahaya çıkıyor

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Elfsborg, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Östersunds FK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Elfsborg 16 puanla 12. sırada, Östersunds FK 27 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Östersunds FK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 612 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elfsborg kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Östersunds FK sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Elfsborg önceki hafta Norrköping mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Östersunds FK, Jönköpings Södra karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Elfsborg, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 7 gol yedi.

Östersunds FK, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Östersunds FK 12 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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