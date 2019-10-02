Elif Çağlar Quartet ile Arter'in kapıları caza açılıyor

Üniversitede caz kompozisyonu eğitimi alan Elif Çağlar, lisansüstü eğitimini Queens College bünyesindeki The Aaron Copland School of Music’te onur ödülüyle tamamladı.

Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 2012 Bratislava Caz Günleri, 3. Priştine Caz Festivali, 2013 Lüksemburg Autumn Leaves Caz Festivali gibi birçok prestijli festivalde sahne alan Elif Çağlar’ın M-U-S-I-C albümü, Türkiye müzik tarihinde bir kadın caz vokalistinin tüm söz, müzik ve aranjmanlarını üstlendiği ilk albüm olma özelliği taşıyor.

Daha önce Aaron Parks, Harish Raghavan ve Eric Harland gibi dünyaca ünlü caz müzisyenleriyle çalışan sanatçı, Arter’deki performansında dörtlüsüyle sahne alacak.

Arter Etkinlik Programı kapsamında gerçekleşecek konserde Elif Çağlar’ın; piyanoda Çağrı Sertel, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu ile birlikte oluşturduğu müzik dörtlüsü, Çağlar’ın kendi bestelerini Sevgi Gönül Oditoryumu’na taşıyacak.

Konser, 18 Ekim 2019 Cuma akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek.