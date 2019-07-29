İHA'nın haberine göre; yeni kuşağın genç ve başarılı ismi sanatçı Elif Kaya, 6. Geleneksel Küpdüşen Gençlik Şölenine katılarak hemşehrileri ile hasret giderdi. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Sanatçı Kaya’ya ilgi yoğun olurken unutulmaz bir konser veren sanatçıya Fatsalılar yoğun ilgi gösterdi.

Genç şarkıcı, hayranlarına birbirinden güzel parçalar seslendirirken Fatsa’da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Memleketimizde konser vermenin heyecanını yaşıyorum. Bundan sonra daha sık bir araya gelelim” dedi.

6. Geleneksel Küpdüşen Gençlik Şöleninin coşkulu bir şekilde amacına uygun şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden dernek başkanı Muammer Coşkun, “Gündüz başlayan etkinliklerimiz sanatçı Elif Kaya konseri ile son buldu. Her yıl geleneksel olarak şölenimizi yapacağız. Ayrıca ağalık yarışması yaptık ve bu yılda hem başkan hem de ağa oldum. 15 bin 52 TL ile ağalığı kazandım. Birlik ve beraberlik içinde etkinliklerimizi her yıl yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.