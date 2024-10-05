Christopher Wilding, annesinin cinsel hayatını anlattı
Elizabeth Taylor'ın oğlu Christopher Wilding, annesinin Richard Burton ile yaşadığı tutkulu aşkı ve bu ilişkinin medyada yarattığı etkiyi, ayrıca yatılı okulda sınıf arkadaşlarının annesinin cinsel hayatıyla ilgili hoş olmayan sözlerini yeni BBC belgeselinde paylaştı
Elizabeth Taylor'ın ikinci eşi Michael Wilding'den olan oğlu Christopher Wilding, prömiyeri yapılan BBC belgesel dizisi, 'Elizabeth Taylor: Rebel Superstar için konuştu.
Christopher Wilding, ikinci bölümde, annesinin Richard Burton ile yaşadığı tutkulu romantizmin yoğun medya ilgisiyle dolu dönemlerini anlattı.
Elizabeth Taylor ile Richard Burton, o sıralarda başkalarıyla evli olmalarına rağmen 1963 yapımı 'Cleopatra' filminde birbirlerine âşık oldu. Burton, 1963'te ilk eşi Sybil Williams ile evliliğini sonlandırdı. Taylor ise Mart 1964'te, Burton için Eddie Fisher'dan ayrıldı.
"ÇOK SULU BİR HİKÂYEYDİ"
Yaşanan bu olaylarla ilgili Christopher Wilding; "Bunların neden ilgi gördüğünü anladım. Çünkü onlar tuhaf bir fenomendi. Belirli bir noktadan sonra medyanın ilgisinden kaçmanın bir yolu yoktu. Çok sulu bir hikâyeydi. Sıkıcıydı. Gerçekten büyük bir sıkıcılıktı" şeklinde yorum yaptı.
Christopher Wilding, daha sonra yatılı okulda geçirdiği zamanı ve annesinin hayranlarının yaptığı gibi, kendisinin de annesiyle ilgili olayları takip etmek için dergileri okuduğunu anlattı.
Christopher Wilding, daha sonra şöyle devam etti; "Ben büyüdüğümde pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Kendini iyi bir anne olmamış gibi hissediyordu. Ama ben onun iyi bir anne olduğunu düşünüyordum. Bu işi yapmak kolay değildi."
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