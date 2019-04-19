Galatasaray derbisinde beraberlik golünü atan Eljif Elmas paylaşılamıyor! 19 yasındaki Makedon oyuncu, transfer için Çizme’de bir kez daha gündem yarattı. İtalyan basını, daha önce Fiorentina ve Lazio’nun listesine giren Eljif Elmas için bu kez de Inter’in devrede olduğunu iddia etti.

La Gazzetta dello Sport, Eljif Elmas için düğmeye basan Milano kulübünün, bugün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a bir temsilci göndereceğini yazdı.

Haberde Inter’in geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterilen Elmas için şimdiden 15-20 milyon Euro'yu gözden çıkardığına vurgu yapıldı. Genç futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.