Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı ve sarı-kırmızılıların deplasmandaki galibiyet hasreti 20 yıla çıktı. Fenerbahçe'nin golünü atarak 1 puanı getiren Eljif Elmas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu.

Yaptığı paylaşımda çocukluk fotoğrafını paylaşan genç futbolcu, paylaşımın altına 1999 ve sarı-lacivertli kalp ifadelerini bıraktı. Elmas, bu paylaşımıyla Galatasaray'ın 1999'dan beri Kadıköy'de galip gelemediğine dikkat çekti.

Makedon yıldızın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.