Elmalı nerede? Elmalı hangi şehirde, ilde, bölgede?

Özellikle Ömer Paşa Camii, Selçuklu izlerini taşıyan yapılar ve Abdal Musa Türbesi bu mirasın en bilinen örneklerindendir. Elmalı, hem stratejik konumu hem de verimli toprakları nedeniyle farklı uygarlıkların ilgisini çekmiştir. Geleneksel evleri, dar sokakları ve tarihi çarşısıyla geçmişin izlerini günümüze taşır. Bu zengin tarihi birikim Elmalı’yı sadece tarımsal üretimiyle değil kültürel kimliğiyle de öne çıkan bir yer haline getirir. Biz de sizler için Elmalı hangi ilde olduğu konusunu araştırdık.

ELMALI NEREDE?

Elmalı, Antalya ilinin kuzeybatısında yer alan bir ilçedir. Toros Dağları’nın eteklerinde konumlanan bu bölge deniz seviyesinden oldukça yüksektedir. Bu özelliği sayesinde yaz aylarında serin bir havaya sahiptir ve çevre illerden pek çok kişi yayla kültürünü yaşamak için buraya gelir. İlçe, verimli toprakları ve geniş elma bahçeleriyle tanınır. Türkiye’nin elma üretiminde ön sıralarda bulunmasının en büyük nedenlerinden biri de buradaki tarımsal faaliyetlerdir.

REKLAM

Tarihi kökeni eski çağlara kadar uzanan Elmalı’da Osmanlı döneminden kalma camiler, medreseler ve türbeler de bulunmaktadır. Geleneksel mimariyi yansıtan dar sokakları ve ahşap evleriyle ziyaretçilere geçmişten izler sunar. Doğal güzellikleri, yaylaları ve tarihi yapılarıyla hem tarımın hem de kültürel mirasın iç içe olduğu bir yerleşim yeridir.

ELMALI HANGİ ŞEHİRDE? Elmalı, Antalya iline bağlı bir ilçedir. Antalya’nın merkezine yaklaşık yüz on beş kilometre uzaklıkta bulunan bu yerleşim, Toros Dağları’nın batı uzantılarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği fazla olduğu için bölge yaz mevsiminde bile serinliğiyle bilinir. Tarım alanında geniş bir üretim sahasına sahip olan Elmalı elma bahçeleriyle tanınır. Bunun yanı sıra antik çağlardan günümüze uzanan tarihi dokusuyla da dikkat çeker. İlçede Osmanlı’dan kalma camiler, türbeler ve medreseler bulunur. Geleneksel Türk evleriyle bezenmiş sokakları, çevresindeki yaylaları ve doğal güzellikleriyle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeker. Antalya’nın tarih ve kültür bakımından en köklü ilçelerinden biri olması Elmalı’yı öne çıkarır. ELMALI HANGİ BÖLGEDE? REKLAM Elmalı, Türkiye’nin güneyinde yer alan Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir ilçedir. Bölge, yüksek rakımı nedeniyle deniz kıyısındaki Antalya merkezine göre daha serin bir iklime sahiptir. Bu iklim özelliği tarımsal üretime büyük katkı sağlar. Elma bahçeleriyle öne çıkan ilçe, ülke genelinde meyveciliğin en önemli merkezlerinden biridir. Akdeniz Bölgesi’nde olmasına rağmen coğrafi yapısı nedeniyle İç Anadolu’yu andıran bir görünüme sahiptir. Yaylaları, ormanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken pek çok medeniyetin de yerleşim alanı olmuştur. Osmanlı döneminden kalma camiler, türbeler ve geleneksel evler ilçenin kültürel kimliğini zenginleştirmektedir. Hem tarımsal üretimi hem de tarihi dokusuyla Akdeniz Bölgesi’nin özel yerleşimlerinden biri sayılır.

Elmalı, adını da aldığı elma üretimiyle Türkiye’nin en tanınmış merkezlerinden biridir. İlçede yetişen elmalar hem çeşitliliği hem de lezzetiyle bilinir ve ülke genelinde geniş bir pazara sahiptir. Bunun yanı sıra bölge, yaylaları ve doğal güzellikleriyle de meşhurdur. Yaz aylarında serin havası nedeniyle çevre illerden pek çok kişi Elmalı yaylalarına göç ederek geleneksel yayla yaşamını sürdürür. İlçe aynı zamanda tarihi eserleriyle de öne çıkar. Osmanlı döneminden kalma camiler, türbeler ve medreseler Elmalı’nın kültürel değerleri arasında yer alır. Abdal Musa Türbesi, dini ziyaretlerin yoğun olarak yapıldığı mekânlardan biridir. Yöresel mutfağı da ilçenin tanınan yönlerindendir. Tarhana çorbası, keçi peyniri ve yöresel et yemekleri ziyaretçilerin ilgisini çeker. Hem tarımsal üretimi hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla Elmalı, Antalya’nın en meşhur ilçelerinden biri kabul edilir. REKLAM ELMALI KONUMU NEDİR? Elmalı, Antalya ilinin batı kesiminde, Toros Dağları’nın yüksek ve engebeli yamaçlarında kurulmuş bir ilçedir. Deniz seviyesinden yaklaşık bin yüz metre yükseklikte yer aldığı için yaz mevsiminde serin havasıyla bilinir. İlçe, Akdeniz Bölgesi’nde bulunsa da yüksek rakım ve dağlık yapı nedeniyle İç Anadolu’ya benzer bir iklim özelliği taşır. Bu durum tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırır ve elma üretiminde ülkenin önde gelen merkezlerinden biri olmasını sağlar. Çevresi geniş yaylalar, ormanlık alanlar ve verimli ovalarla çevrilidir.