Elon Musk'ın babası Errol Musk beş çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor

Elon Musk'ın 79 yaşındaki babası Errol Musk, çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Errol Musk'ın birden fazla defa evlendiği, üvey ve öz olmak üzere 9 çocuğu olduğu biliniyor. Ayrıca üvey çocuklarından biri olan Jana Bezuidenhout'dan da iki çocuğu var.

1992-2004 yılları arasında Heide Bezuidenhout ile evli olan Errol Musk, 1970-1979 yılları arasında ise Elon Musk'ın annesi Maye Musk ile evliydi.

Errol Musk

New York Times'ın haberine göre, Errol Musk'a yöneltilen cinsel istismar suçlamaları, polis ve mahkeme kayıtlarına, kişisel yazışmalara, sosyal hizmet görevlilerine ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere göre, Güney Afrika ve California'da istismarda bulunduğu iddia edilen beş çocuğunu kapsıyor.

Haberde, Elon Musk'ın geçmişte akrabaları tarafından arandığı ve bazen milyarder girişimcinin araya girerek müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Elon Musk

New York Times'a göre, 2010'da Elon Musk'a şu not gönderildi: Bu çocukların her gün acı çektiğini gördüğümüz için bu konularda tavsiyenize, yardımınıza ve rehberliğinize gerçekten ihtiyacımız var.