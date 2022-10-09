Musk'tan Çin-Tayvan krizine öneri

Geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için öneride bulunan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez de Çin-Tayvan krizinin çözülmesi için öneride bulundu.

Financial Times'a konuşan Musk, "Benim önerim Tayvan'da özel idari bölge kurulması, ki bu herkesi mutlu etmeyecek."