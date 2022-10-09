Musk'tan Çin-Tayvan krizine öneri

Geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için öneride bulunan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez de Çin-Tayvan krizinin çözülmesi için öneride bulundu.
Financial Times'a konuşan Musk, "Benim önerim Tayvan'da özel idari bölge kurulması, ki bu herkesi mutlu etmeyecek."
Tesla'nın fabrikasının bulunduğu Çin ile ilgili soruyu yanıtlayan Musk, "Bence Hong Kong'dan daha yumuşak bir düzenleme yapabilirler” ifadelerini kullandı.
Çin, Tayvan'a Hong Kong'dakine benzer "tek ülke, iki sistem" modeli önermiş, Tayvan tarafından bu öneri reddedilmişti.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı Musk'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmadı.
RUSYA-UKRAYNA ANKETİ
Diğer yandan Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanmasına ilişkin yaptığı anket tartışma yaratmıştı.
Musk, "Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır" ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
YORUMLAR