Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Elsa Hosk ve Tom Daly, 10 yıllık aşklarını nişanla taçlandırdı - Magazin haberleri

        Elsa Hosk ve Tom Daly, 10 yıllık aşklarını nişanla taçlandırdı

        Ünlü model Elsa Hosk, uzun süreli sevgilisi Tom Daly'den romantik bir evlenme teklifi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 19:23 Güncelleme: 10.09.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıllık aşklarını nişanla taçlandırdılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü İsveçli model Elsa Hosk, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tom Daly’den sürpriz bir evlenme teklifi aldı.

        Tom Daly, Elsa Hosk’u mum ışıklarıyla aydınlatılmış romantik bir ortamda hazırladığı anları paylaştı.

        Elsa Hosk, duygularını; "Tanıştığımız şehirde, 10 yıl sonra, yeni dairemizin İsveç çiçek bahçesinde evet dedim. Sen ve ben, bebeğim Tom Daly" sözleriyle dile getirdi.

        REKLAM

        Çiftin dört yaşında Tuulikki adında bir kızları bulunuyor ve ilişkilerini genellikle gözlerden uzak, özel bir şekilde yaşamayı tercih ediyorlar.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elsa Hosk
        #Tom Daly
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?