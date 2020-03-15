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ENBE Orkestrası solistlerinden Elvan Günaydın, Instagram hesabından "İlk hareketini 14 Şubat'ta hissettim" diyerek müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı

Günaydın, karnını tuttuğu bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunarak şu ifadeleri kullandı:

Daha önce hiç gitmediğin bir yere yolculuk etmek o minik elleri beklemek. İçinde bir mucize büyüyor, sen en yakın şahit oluyorsun.

"İLK HAREKETİN 14 ŞUBAT'TA HİSSETTİM"

İlk hareketini 14 Şubat’ta hissettim, en güzel hediyeydi. Sağlıkla hoşlukla gel. Bebek sahibi olmak isteyen herkese kalpten diliyorum ki, en kısa zamanda bu duyguları yaşamak nasip olsun.