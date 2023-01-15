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Lisa Marie Presley'nin ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı

Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023'te vefat etmişti. 10 Ocak'ta Altın Küre Ödülleri'ndeki son röportajı gündem oldu: "Bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım"

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  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'in ölüm haberini, ünlü şarkıcının 1967–1973 yılları arasında evli kaldığı Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım" mesajıyla duyurmuştu. 
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    "MAHREMİYET İSTİYORUZ"

    Üzüntüsünü dile getiren Presley kızı için, "Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı..." demişti. Anne Presley, "Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz..." mesajını da sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    12 Ocak 2023'te Kaliforniya Calabasas'ta yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayata veda eden Lisa Marie Presley'nin, birkaç gün öncesinde Altın Küre Ödülleri'nde verdiği röportajı ortaya çıktı. 
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Baz Luhrmann'ın Elvis adındaki biyografik filminde merhum babası Elvis Presley'i canlandıran Austin Butler'ın drama dalında en iyi erkek oyuncu adayı olması aileyi çok sevindirmişti. Hem filme hem de törende aday olduğu ödülü Elvis rolüyle kazanan Austin Butler’a destek olmaya giden Priscilla Presley ve Lisa Marie Presley, törenden sonra olacaklardan habersizdi.

    Gece boyunca gazetecilere poz veren, kırmızı halıda annesiyle birlikte gülümseyen Lisa Marie, ödüller dağıtıldıktan ve Austin Butler babasını canlandırdığı rolle heykelciğe kavuştuktan sonra kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmuş; ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı. Billy Bush da onunla son konuşan isimlerden biri oldu. Lisa Marie’nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Billy Bush, o gece yaşananları anlattı ve yaşadığı üzüntüyü paylaştı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    'Extra' adında bir program sunan ve bu yapım için törende Lisa Marie’ye mikrofon uzatan Billy Bush, ona filmde babasını canlandıran Austin Butler’la tanışıp tanışmadığını sormuş, Lisa Marie de Austin Butler’ı oyuncu olarak çok beğendiğini ve insan olarak da çok sevdiğini söylemişti. Lisa Marie Presley'nin yanında babası Elvis’in en yakın dostlarından Jerry Schilling vardı. Lisa Marie röportaj sırasında bir ara ona dönüp “Koluna girip sana yaslanacağım” demişti. Lisa Marie, konuşmanın kalanını Jerry Schilling’e yaslanarak tamamladı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    "AYAKTA DURAMADI, ZORLUKLA KONUŞTU"

    İşte bu anlar son birkaç gündür sosyal medyada çok konuşuldu ve viral hale geldi. Ona mikrofon uzatan Bush da bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Lisa Marie Presley’nin ölümünün ardından konuşan Billy Bush, o anları basına anlattı. Lisa Marie’yle röportaj yaptığı sırada onun dengesinin bozuk olduğunu fark eden Bush “Ayakta durmakta zorlanıyordu. Bir denge problemi olduğunu düşündüm. Gerçekten de bu kadar yanında durduğumda dengede durabilmek için ne kadar zorlandığını kolayca görebilmişti” dedi. Billy Bush, Lisa Marie’nin konuşmasının da çok yavaş olduğunu, kelimelerin ağzından zorlukla çıktığının altını çizdi. Hatta Billy Bush, söyleşileri bittikten sonra yapımcısına dönüp Lisa Marie’yi işaret etmiş; durumu fark edip etmediğini sorduğunu söyledi.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    "ONUNLA SON KONUŞANLARDAN BİRİ OLDUM"

    Kendini bu yaşananlardan sonra korkunç hissettiğini söyleyen Bush, bir şeylerin yolunda olmadığını anladığını hissettiğini aktardı. “Onunla son konuşanlardan biri oldum. Aslında bir sorun olduğunu anlamıştım. Ve bu yüzden de kendimi çok üzgün ve berbat hissediyorum” dedi.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Bağımlılık problemleri olduğu bilinen Lisa Marie Presley’nin ani ölümü ve genç yaşta babası Elvis Presley gibi aramızdan ayrılmasını bu durumuna bağlayanlar da oldu. Daha önce sıkça bağımlı olduğunu ve bundan kurtulmak için çok çaba gösterdiğini açıklayan Lisa Marie’nin Altın Küre töreninde bile uyuşturucu etkisi altında olup olmadığı çok konuşuldu.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Elvis Presley, Lisa Marie henüz dokuz yaşındayken aniden, kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Lisa Marie Presley’nin dört çocuğundan biri olan tek oğlu Benjamin Keough da uyuşturucu bağımlısıydı ve 2020'de 27 yaşındayken intihar etmişti.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    LISA MARIE PRESLEY HAKKINDA

    1968 yılında doğan Lisa Marie Presley, babasının izinden giderek, müzik alanında kariyer yapmıştı. Marie'nin çıkardığı üç albüm arasında, 2003'te yayınladığı ilk albümü yüzbinlerce kopya satarak, olumlu eleştiriler almıştı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Presley, gerçekleştirdiği evliliklerle de konuşulmuştu. Elvis Presley ile Priscilla Presley'in evliliğinden dünyaya gelen kızı Lisa Marie Presley, 1988 yılında Benjamin'in babası Danny Keough ile dünyaevine girmişti. 1994 yılında boşanan ikilinin bu birliktelikten Benjamin ve Riley adından kızı bulunuyor. Presley, 1994 ile 1996 arasında da Michael Jackson ile evli kalmıştı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    ABD'li şarkıcı, daha sonra da Nicolas Cage ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, iki yıl sonra yollarını ayırmıştı. Aşka küsmeyen Lisa Marie Presley, 2006'da Michael Lockwood ile evlenmişti. Presley ve Lockwood, 10 yıl sonra boşanmıştı. İkilinin 12 yaşında ikiz kızları bulunuyor. Lisa Marie Presley'nin üç çocuğu arasında yer alan Benjamin Keough, 2020'de yaşamını yitirmişti.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin, ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Marie'nin babası Elvis Presley de 1977 yılında, 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata veda etmişti. Marie, babasını kaybettiğinde dokuz yaşındaydı...

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Backgrid USA, Avalon

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