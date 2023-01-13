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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti

Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, yaşamını yitirdi. Marie'nin 54 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi

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  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'in ölüm haberini, ünlü şarkıcının 1967–1973 yılları arasında evli kaldığı Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım" mesajıyla duyurdu.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    "MAHREMİYET İSTİYORUZ"

    Üzüntüsünü dile getiren Presley kızı için, "Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı..." dedi. Anne Presley, "Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz..." mesajını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Marie'nin perşembe günü erken saatlerde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. ABD medyasında 54 yaşındaki Lisa Marie Presley'nin kalp krizi geçirdiği bildirildi.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

    TMZ sitesine bilgi veren kaynaklar; Lisa Marie’nin California, Calabasas’taki evinde tepkisiz bulunduğunu söyledi. Aynı kaynaklar Presley'nin bulunduğunda kalbinin atmadığını da aktardı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    BİRKAÇ GÜN ÖNCE ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'NE KATILMIŞTI

    Presley, en son salı gecesi Beverley Hills'deki Altın Küre Ödülleri'ne katılmıştı. Lisa Marie Presley, annesi ile birlikte geldiği gecede, Austin Butler’ın babasını canlandırdığı rolle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almasını izlemişti.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    Lisa Marie Presley, Butler’ın ailesine teşekkürünü gözyaşlarıyla izlemişti.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    LISA MARIE PRESLEY HAKKINDA

    1968 yılında doğan Lisa Marie Presley, babasının izinden giderek, müzik alanında kariyer yapmıştı. Marie'nin çıkardığı üç albüm arasında, 2003'te yayınladığı ilk albümü yüzbinlerce kopya satarak, olumlu eleştiriler almıştı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    Presley, gerçekleştirdiği evliliklerle de konuşulmuştu. Elvis Presley ile Priscilla Presley'in evliliğinden dünyaya gelen kızı Lisa Marie Presley, 1988 yılında Benjamin'in babası Danny Keough ile dünyaevine girmişti.

    1994 yılında boşanan ikilinin bu birliktelikten Benjamin ve Riley adından kızı bulunuyor. Presley, 1994 ile 1996 arasında da Michael Jackson ile evli kalmıştı.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    Amerikalı şarkıcı, daha sonra da Nicolas Cage ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, iki yıl sonra yollarını ayırmıştı.

    Aşka küsmeyen Lisa Marie Presley, 2006'da Michael Lockwood ile evlenmişti. Presley ve Lockwood, 10 yıl sonra boşanmıştı. İkilinin 12 yaşında ikiz kızları bulunuyor.

    Lisa Marie Presley'nin üç çocuğu arasında yer alan Benjamin Keough, 2020'de yaşamını yitirmişti.
  • Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley vefat etti - Magazin haberleri

    Marie'nin babası Elvis Presley de 1977 yılında, 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata veda etmişti. Marie, babasını kaybettiğinde 9 yaşındaydı...

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Backgrid USA

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