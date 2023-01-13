Presley, gerçekleştirdiği evliliklerle de konuşulmuştu. Elvis Presley ile Priscilla Presley'in evliliğinden dünyaya gelen kızı Lisa Marie Presley, 1988 yılında Benjamin'in babası Danny Keough ile dünyaevine girmişti.



1994 yılında boşanan ikilinin bu birliktelikten Benjamin ve Riley adından kızı bulunuyor. Presley, 1994 ile 1996 arasında da Michael Jackson ile evli kalmıştı.