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'Elvis''ten 3 yeni afiş

Baz Luhrmann’ın Austin Butler ve Tom Hanks'in rol aldığı, Elvis Presley'nin hayatını anlatan yeni filmi 'Elvis'ten 3 yeni afiş yayınlandı.

'Elvis''ten 3 yeni afiş

Yılın en merakla beklenen filmlerinden 'Elvis' 24 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. 'Romeo + Juliet', 'Moulin Rouge' gibi filmlerin usta yönetmeni Baz Luhramann'ın yönettiği, Austin Butler ve Oscar ödüllü Tom Hanks’in başrolleri paylaştığı filmden 3 yeni afiş yayınlandı.

Rock'n Roll'un 'Kralı' Elvis'in 1950'ler, 1960'lar ve 1970'lerdeki hallerinin yer aldığı afişler, ünlü şarkıcının hayranlarından büyük ilgi gördü.

Elvis Presley’in hayatını ve müziğini konu alan film esrarengiz menajeri Albay Tom Parker (Hanks) ile Elvis Presley’in (Butler) sıra dışı ilişkisi üzerinden 'Kral'ın sıradan bir gençten 20 yılda benzeri görülmemiş bir yıldıza dönüşmesini anlatıyor.

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