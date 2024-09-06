Emekli astsubay kanser hastası eşini öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden 71 yaşındaki emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu, bilinmeyen nedenle 67 yaşındaki eşi Dursine Canbazoğlu'na tabancayla ateş etti.

Çiftin komşusu A.L, "Sabah erken saatte Dursine Hanım'ın ‘Yapma, yapma' diye 3 kez seslendiğini duydum. Biz kapı kırıldı sandık ancak meğerse gelen ses silah sesiymiş. Polisler ve ambulanslar gelince olayın aslını öğrendik. Konduramadık olayı. Dursine Hanım kanser hastasıydı, 4 aydır tedavi görüyordu. Ameliyat oldu, dün hastaneden geldi. İkisi de çok iyi komşulardı, temiz ailelerdi. Biz konduramadık. Uzun süreden beri çok iyi komşuyduk" dedi.