Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her bayram ikramiye alan milyonlarca vatandaş bu yıl koronavirüs sebebiyle emekli bayram ikramiyelerini önceden alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2020

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİ MAAŞINI NASIL ALACAK?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ayrıca kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmişti. Bu yasağın ardından yaş sınırına takılan vatandaşlar emekli maaşlarını nasıl alacaklarını sorguluyor. Konuyla ilgili Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.