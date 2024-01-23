Emekli maaşı farkı ödeniyor! SGK'dan beklenen açıklama geldi
Emekli maaşlarına getirilen yüzde 49,25 zam sonrasında, emekli maaş farkı gündeme geldi. Milyonlara emekli, maaş farkının yatacağı tarihi beklerken SGK'dan bir son dakika açıklaması geldi ve tarih netleşti. Yapılan açıklamaya göre; 2,5 milyon emekliye 19.3 milyar TL fark ödenecek. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, son gelişmeler...
Emekli maaş farkı için bir süredir gözler SGK'dan gelecek açıklamadaydı. SGK'dan beklenen açıklama geldi ve emekli maaş farkının yatacağı tarihler belli oldu. Emekliler, aldıkları maaş periyoduna göre maaş farkı alacak. Her ay maaş alan emekliler, 1 aylık maaş tutarında maaş farkı alacak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı %49,25’e yükseltiyoruz" dedi.
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.
Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.
Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;
SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.
Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de belli oldu.
SSK emekli maaşları 17 Ocak'ta yattı; Bağ-Kur emekli maaşları ise 25 Ocak'tan itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre,
A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19.3 milyar TL'yi bulacak.
MAMULİYET DERECESİNE GÖRE EK ÖDEME YAPILACAK
Öte yandan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenecek.
510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992.9 milyon TL olacak.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 30 bin 434.84 TL ile 16 bin 739.16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.