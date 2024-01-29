EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI | SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI | SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaşları Ocak ayı başında enflasyon farkına göre zamlandı. Ancak kısa sğre içerisinde emeklilerin yüzünü güldüren ek zam kararı alındı. Ek zamla birlikte emekli maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltilmiş bununla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olmuş oldu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam farklarını ne zaman alacaklar? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.