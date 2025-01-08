Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan aralık enflasyon rakamlarına göre; emekli maaşına yüzde 15,75; memur maaşına ise yüzde 11,54 zam gelmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular oluşan enflasyon farkına göre 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı gibi en düşük emekli maaşı temmuz ayında 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Ocak emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Emekli maaşlarının belli olmasının ardından, zamlı emekli maaşların yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 artırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından enflasyon farkında doğan zam oranı ile en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 TL OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.
Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.
En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10.000 TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.
Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.
Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren yeni maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.
Son olarak 12.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseldi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
2024 enflasyonu açıklandı
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu
TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu.
Böylece enflasyon 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.